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Дарвин Хэм о противостоянии с «Денвером»: «Нам нравятся наши шансы»

«Счет в серии – 0-0. Да, они в последнее время удачно играли против нас, но всегда наступает новый день.

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