В день особый, на Татьяну: эклектика празднования в дореволюционной Москве

Материал опубликован в декабрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Можно ли буйную пьянку, отъявленное хулиганство, гадания на судьбу, январские «солнечные» караваи совмещать с прилежной учебой в престижном вузе, а тем более — с христианским благочестием? Может ли что-то тесно связывать, объединять настолько разные вещи и явления? Да, в России бывало и такое.