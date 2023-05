Слухи: новаторская игра Ubisoft по «Звёздным войнам» от создателей The Division выйдет раньше, чем можно было представитьО новаторской игре Ubisoft и Massive Entertainment (серия The Division, Avatar: Frontiers of Pandora) по «Звёздным войнам» не слышно с начала 2021 года, но, похоже, проект ближе к релизу, чем можно было предположить.