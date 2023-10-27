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СССР-Россия

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Прожитые годы и суровая реальность научили меня тому, что если кто-то вдруг стал идиотом, то это надолго

Прожитые годы и суровая реальность научили меня тому, что если кто-то вдруг стал идиотом, то это надолго

Прожитые годы и суровая реальность научили меня тому, что если кто-то вдруг стал идиотом, то это надолго.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
украинство НЕ ИЗЛЕЧИМО!!!!!! ТОЛЬКО УТИЛИЗАЦИЯ.........................
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3 д.
Виталий Кирпиченко
Интересно, а как должны вести себя граждане по отношению к своей Родине? Естественно -- желать ей победы. Только у олигархов нет Родины, у них страна-донор и страна проживания.
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3 д.
Александр Салтановский
Это да, а ещё эти самые &quot;граждане&quot; должны включать свои мозги, (если они конечно есть) и сообразить куда и в каком направлении движется их Родина и что их, в том &quot;светлом будущем&quot; ждёт, после &quot;мнимой&quot; победы-перемоги!
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3 д.

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