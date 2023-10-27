Прожитые годы и суровая реальность научили меня тому, что если кто-то вдруг стал идиотом, то это надолго.

Интересно, а как должны вести себя граждане по отношению к своей Родине? Естественно -- желать ей победы. Только у олигархов нет Родины, у них страна-донор и страна проживания.

Александр Салтановский

Это да, а ещё эти самые "граждане" должны включать свои мозги, (если они конечно есть) и сообразить куда и в каком направлении движется их Родина и что их, в том "светлом будущем" ждёт, после "мнимой" победы-перемоги!