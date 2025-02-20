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Царьград

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"Это убийство ему встанет колом": Зеленскому напомнили о смерти Гонсало Лиры - американца замучили в застенках СБУ

"Это убийство ему встанет колом": Зеленскому напомнили о смерти Гонсало Лиры - американца замучили в застенках СБУ

Администрация Байдена могла его спасти, но не сделала этого. Зеленскому напомнили о смерти Гонсало Лиры.

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