«Ночь кино — 2026» в ОДК «Пролетарка»: бесплатные показы трёх кинохитов для зрителей всех возрастов. 29 августа в рамках Всероссийской акции «Ночь кино — 2026», приуроченной ко Дню российского кино, ОДК «Пролетарка» приглашает всех любителей киноискусства на бесплатные показы фильмов‑рекордсменов отечественного проката.