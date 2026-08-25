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Бесплатные показы в Твери: программа «Ночи кино — 2026» уже известна

Бесплатные показы в Твери: программа «Ночи кино — 2026» уже известна

«Ночь кино — 2026» в ОДК «Пролетарка»: бесплатные показы трёх кинохитов для зрителей всех возрастов. 29 августа в рамках Всероссийской акции «Ночь кино — 2026», приуроченной ко Дню российского кино, ОДК «Пролетарка» приглашает всех любителей киноискусства на бесплатные показы фильмов‑рекордсменов отечественного проката.

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