Ученые придумали "каменную батарею": сможет ночью обогревать дома и нагревать воду

Исследователи уже протестировали каменную установку мощностью 100 киловатт-часов. Команда инженеров из Sandia National Laboratories и CSolPower LLC из Нью-Мексико работают над проектом, направленным на разработку доступного метода хранения энергии используя электрически заряженные камни для эффективного хранение электричества.
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