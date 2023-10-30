Ученые придумали "каменную батарею": сможет ночью обогревать дома и нагревать воду

Исследователи уже протестировали каменную установку мощностью 100 киловатт-часов. Команда инженеров из Sandia National Laboratories и CSolPower LLC из Нью-Мексико работают над проектом, направленным на разработку доступного метода хранения энергии используя электрически заряженные камни для эффективного хранение электричества.