Тверская область на спортивной волне: юбилей баскетбольного клуба и масштабные соревнования по всей области

Тверская область готовится к масштабному спортивному уикенду: десятки событий и сотни участников. Выходные в Тверской области обещают быть насыщенными и динамичными: в регионе пройдёт сразу несколько крупных спортивных мероприятий — от городских турниров до состязаний всероссийского масштаба — сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.