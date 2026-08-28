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Тверская область на спортивной волне: юбилей баскетбольного клуба и масштабные соревнования по всей области

Тверская область на спортивной волне: юбилей баскетбольного клуба и масштабные соревнования по всей области

Тверская область готовится к масштабному спортивному уикенду: десятки событий и сотни участников. Выходные в Тверской области обещают быть насыщенными и динамичными: в регионе пройдёт сразу несколько крупных спортивных мероприятий — от городских турниров до состязаний всероссийского масштаба — сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

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