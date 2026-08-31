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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петр Ян: «Двалишвили сильно в себя поверил после первого боя, второй поединок обнулил эту историю»

Чемпион UFC Петр Ян поделился ожиданиями от предстоящего боя с Мерабом Двалишвили на UFC 333. «В первом бою Мераб по определенным причинам одержал победу и очень сильно в себя поверил.

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