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Проезд по платным трассах хотят сделать бесплатным для многодетных семей

Проезд по платным трассах хотят сделать бесплатным для многодетных семей

А также освободить родителей, которые воспитывают трёх и более детей, от туристического налога.В России предложили сделать бесплатным проезд по платным дорогам для многодетных семей.

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