Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США призвали резко завершить украинский конфликт

В США призвали резко завершить украинский конфликт

Экс-полковник армии Соединенных Штатов Америки Дуглас Макгрегор на YouTube-канале сообщил, что для завершения украинского конфликта на главу киевского режима Владимира Зеленского должно быть оказано давление со стороны Вашингтона «Я не понимаю, почему до сих пор никто на Украине так и не устранил Зеленского? Или почему Америка не оказывает на него давление, чтобы принудить к миру?» — отметил Макгрегор По его словам, в настоящее время в Белом доме «некоторые ястребы отчаянно требуют продолжения украинского конфликта для защиты американских интересов и защиты демократии Украины».

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