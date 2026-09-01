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Путин назвал ШОС одной из самых мощных региональных структур

Путин назвал ШОС одной из самых мощных региональных структур

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является одной из самых мощных региональных структур. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.

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