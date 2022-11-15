Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Германия и Франция готовятся к войне с Россией

Германия и Франция готовятся к войне с Россией

Ряд стран ЕС начал подготовку к войне с Россией, считает обозреватель РИА Новости Елена Караева. По ее мнению, сейчас прямое военное столкновение с Москвой — не геополитическая гипотеза, а реальность из-за изменения риторики Парижа и Берлина.

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