Конгресс США одобрил законопроект о передаче Украине замороженных активов России

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал во вторник за законопроект, который предлагает передать Украине часть российских активов, конфискованных в результате санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии