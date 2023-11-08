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Конгресс США одобрил законопроект о передаче Украине замороженных активов России

Конгресс США одобрил законопроект о передаче Украине замороженных активов России

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал во вторник за законопроект, который предлагает передать Украине часть российских активов, конфискованных в результате санкций.

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