Поздравления ко Дню учителя.

Накануне Дня учителя, который отмечается в этом году 4 октября,во Дворце искусств г.Бобруйска прошёл концерт, посвящённый Дню учителя, на котором чествовали лучших из лучших педагогических работников - учителей, воспитателей дошкольного образования, руководителей учреждений образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии