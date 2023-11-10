Поздравления ко Дню учителя.

Накануне Дня учителя, который отмечается в этом году 4 октября,во Дворце искусств г.Бобруйска прошёл концерт, посвящённый Дню учителя, на котором чествовали лучших из лучших педагогических работников - учителей, воспитателей дошкольного образования, руководителей учреждений образования.