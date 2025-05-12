Запрет на покупку земли иностранцам: Мера в одном из американских штатов

Глава американского штата Техас Грег Эбботт сообщил на своей странице X, что в скором времени подпишет законопроект, запрещающий иностранцам, включая Россию и Китай, покупать недвижимость на территории региона.
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