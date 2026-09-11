В Ноябрьске ребенок попал под машину на улице Ленина

В Ноябрьске вечером 11 сентября автомобиль Mercedes сбил ребенка 2016 года рождения. Авария произошла в районе дома №72 на улице Ленина на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в группе «ВКонтакте» городского ЕДДС.