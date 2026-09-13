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Дубль Ямаля принес «Барселоне» победу над «Леванте» в матче 5-го тура Ла Лиги

Дубль Ямаля принес «Барселоне» победу над «Леванте» в матче 5-го тура Ла Лиги

В воскресенье, 13 сентября, «Барселона» обыграла «Леванте» в матче 5-го тура Ла Лиги.В воскресенье, 13 сентября, «Барселона» обыграла «Леванте» в матче 5-го тура Ла Лиги.

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