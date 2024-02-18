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  • Nikolay Zakharov
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Президент Литвы Науседа: Обещание передать Украине 1 млн снарядов ЕС взял с потолка

У Евросоюза нет и не было возможности поставить Украине 1 млн снарядов, цифры «взяты с потолка».  Слова президента Литовской Республики Гитанаса Науседу цитирует агентство Sputnik Литва, сообщает РИА Новости.

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