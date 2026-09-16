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Доля выигранных бизнесом налоговых споров продолжает падать

Суды стали реже вставать на сторону налогоплательщиков: в первом полугодии 2026 года сумма налоговых доначислений, которые бизнесу и гражданам удалось оспорить в ходе судебных разбирательств, снизилась в четыре раза относительно аналогичного периода годом ранее и составила 5,1 млрд руб.

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