Доля выигранных бизнесом налоговых споров продолжает падать

Суды стали реже вставать на сторону налогоплательщиков: в первом полугодии 2026 года сумма налоговых доначислений, которые бизнесу и гражданам удалось оспорить в ходе судебных разбирательств, снизилась в четыре раза относительно аналогичного периода годом ранее и составила 5,1 млрд руб.