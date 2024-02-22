Погода в Крыму 23 февраля: днём до +12

В Крыму 23 февраля ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +12. В Симферополе малооблачно, осадки не ожидаются, днём до +11, ночью до +2.
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