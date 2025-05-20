Топ-5 безопасных пищевых добавок для улучшения спортивных результатов

﻿﻿Пищевые добавки используются спортсменами всех уровней подготовки: от новичков до профессионалов. Спортсмены называли разные причины, по которым они решили принимать пищевые добавки: Увеличить мышечную массу, Поддержание общего состояния здоровья, Восполняет дефицит микроэлементов и энергии.