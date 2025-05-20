Топ-5 безопасных пищевых добавок для улучшения спортивных результатов

Пищевые добавки используются спортсменами всех уровней подготовки: от новичков до профессионалов. Спортсмены называли разные причины, по которым они решили принимать пищевые добавки: Увеличить мышечную массу, Поддержание общего состояния здоровья, Восполняет дефицит микроэлементов и энергии.
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