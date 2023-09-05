Дети из Барнаула могут поучаствовать в конкурсе сценариев для короткометражки

Проект "Киноинтенсив" для детей и молодежи "Как снять фильм" проводит конкурс сценариев. Короткометражный фильм по нему можно будет увидеть уже в ноябре этого года Увидеть фильм, снятый по собственному сценарию, смогут барнаульские школьники.