«10 лет на одной линии»: КХЛ и FONBET отмечают десятилетие партнерства

Юбилей сотрудничества!В этом сезоне КХЛ и FONBET отмечают десятилетие сотрудничества. За это время партнерство стало частью истории российского хоккея: от поддержки ключевых событий Лиги и масштабных проектов для болельщиков до социальных инициатив и новых форматов вовлечения аудитории.