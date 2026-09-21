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«10 лет на одной линии»: КХЛ и FONBET отмечают десятилетие партнерства

«10 лет на одной линии»: КХЛ и FONBET отмечают десятилетие партнерства

Юбилей сотрудничества!В этом сезоне КХЛ и FONBET отмечают десятилетие сотрудничества. За это время партнерство стало частью истории российского хоккея: от поддержки ключевых событий Лиги и масштабных проектов для болельщиков до социальных инициатив и новых форматов вовлечения аудитории.

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