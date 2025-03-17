Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

В России появился первый сертифицированный Pet Friendly отель

В России появился первый сертифицированный Pet Friendly отель

Гостиничный комплекс «Ямская слобода», расположенный на курорте Завидово в Тверской области, стал первым в России туристическим объектом, получившим официальную сертификацию Роскачества по стандарту «Путешествия с питомцами».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх