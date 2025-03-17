В России появился первый сертифицированный Pet Friendly отель

Гостиничный комплекс «Ямская слобода», расположенный на курорте Завидово в Тверской области, стал первым в России туристическим объектом, получившим официальную сертификацию Роскачества по стандарту «Путешествия с питомцами».
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