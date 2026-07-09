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Сделки с недвижимостью и самовольное строительство: новые позиции Верховного Суда РФ

Продажа квартиры под влиянием мошенников, невменяемость при совершении сделки, легализация старых построек, самовольная реконструкция, право собственности на участки вдоль берега водоема или в заповеднике – о позициях высшей судебной инстанции по этим и другим вопросам рассказываем в нашей статье.

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