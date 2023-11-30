Российская система ПВО сбила ракету ВСУ в Херсонской области

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в Херсонской области, в районе города Скадовска, ракету Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС со ссылкой на председателя совета депутатов Скадовского муниципального округа Сергея Швайко.
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