SHFE и INE стали первыми товарными биржами Китая в инициативе UNSSE

Шанхайская биржа фьючерсов (SHFE) и ее дочерняя структура Шанхайская международная энергетическая биржа (INE) стали первыми товарными площадками материкового Китая, вошедшими в инициативу ООН по устойчивым биржам (UNSSE).
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