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"Она станет убийцей Украины": почему Зеленскому невыгодно, чтобы Харрис стала президентом США

"Она станет убийцей Украины": почему Зеленскому невыгодно, чтобы Харрис стала президентом США

© Пресс-служба президента Украины Вчера 1,1K прочитали Владимир Зеленский оказался в сложной ситуауции: с одной стороны, к власти в США в январе может вернуться Дональд Трамп, который обещает незамедлительно положить конец украинскому конфликту, с другой - если Штаты возглавит вице-президент Камала Харрис, Киев рискует столкнуться с не менее серьёзными проблемами За ходом избирательной кампании в Америке пристально следят не только американцы, но и украинские власти, поскольку их положение сильно зависит от руководства Соединённых Штатов.

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