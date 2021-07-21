Культурная неделя: выбор «Известий»

Театр«Баядерка»Национальный классический балет. Художественный руководитель: Анна НехлюдоваНа сцене столичного Российского академического молодежного театра (РАМТ) уже в 20-й раз идут «Летние балетные сезоны» — парад классической хореографии.
Театр«Баядерка»Национальный классический балет. Художественный руководитель: Анна НехлюдоваНа сцене столичного Российского академического молодежного театра (РАМТ) уже в 20-й раз идут «Летние балетные сезоны» — парад классической хореографии.
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