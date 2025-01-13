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Петербургский дневник

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В Петербурге обновлен снежный максимум нынешней зимы – 32 сантиметра

В Петербурге обновлен снежный максимум нынешней зимы – 32 сантиметра

С начала месяца в городе выпало более 60 мм осадков В Северной столице сегодня, 13 января, высота снежного покрова достигла отметки в 32 см - это на 3 см выше, чем было у прежнего снежного лидера, дня вчерашнего.

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