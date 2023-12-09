Что случилось к этому часу: главные новости дня к 16:00 9 декабря

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о для взятия Крыма в 2024 году. В ходе визита украинской делегации в Соединённые Штаты, где проходили Конференция оборонных компаний и встреча в Пентагоне, журналисты задали Умерову вопрос о наличии у ВСУ специфических технологий, способных помочь Украине справиться с силами РФ в Чёрном море.