Первый в мире читерский монитор. MSI MEG 321URX умеет отслеживать противников в игре LoL, которых не видно на экране

Пока Samsung наделяет монитор Odyssey G80SD ИИ-чипом, который умеет повышать разрешение изображения, MSI представила флагманский монитор MEG 321URX, который, по её словам, является первым в мире игровой монитор с искусственным интеллектом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии