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Рязанские новости

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В Рязанской области за неделю ОРВИ заболели 6289 человек

В Рязанской области за неделю ОРВИ заболели 6289 человек

Среди заболевших ОРВИ 75,2% составляют жители Рязани, на прошлой неделе случаев COVID-19 в регионе не зарегистрировано.

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