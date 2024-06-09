Дети мигрантов в России. Может хватит? Да! Наше мнение услышали

Наталия Агафонова

и чему мы должны радоваться? Бесконечной вашей переписке между собой? Какое упорядочивание пребывания?!?😡 Вы что там, все спите?!?😡 Уже Президент говорил о создании спец. Ведомства по миграционной политике!!! 🔥 А вы все думаете как пришлых удобнее и правильнее устроить?!?😡 Их высылать надо из России всеми выводками!🔥 Прекратите разбазаривать на них наши деньги!😡 Кто вам это позволил?!?🔥😡🔥 Господа хорошие! Спуститесь в метро! Пройдите пешком по улицам! А еще лучше спуститесь с небес на землю! У нас в стране - бела на пороге!!!🔥😡🔥