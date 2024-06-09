Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Дети мигрантов в России. Может хватит? Да! Наше мнение услышали

Дети мигрантов в России. Может хватит? Да! Наше мнение услышали

Мы все долго ждали ответ от специальной экспертной комиссии, которая рассматривает инициативы, созданные на сайте РОИ – российской общественной инициативы.

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Комментарии
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T
Teodor
Роструд совместно с Минэкономразвития России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечивают интересы либероидной олигархической прослойки в Стране и ни как не заинтересованы в благосостояния Народа. Пора этим &quot;чиновникам&quot; покинуть &quot;наше новое&quot; правительство.
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5 час.
Наталия Агафонова
Простите, но что за хрень Вы пишете?!?
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1 час.
Наталия Агафонова
и чему мы должны радоваться? Бесконечной вашей переписке между собой? Какое упорядочивание пребывания?!?😡 Вы что там, все спите?!?😡 Уже Президент говорил о создании спец. Ведомства по миграционной политике!!! 🔥  А вы все думаете как пришлых удобнее и правильнее устроить?!?😡  Их высылать надо из России всеми выводками!🔥 Прекратите разбазаривать на них наши деньги!😡 Кто вам это позволил?!?🔥😡🔥 Господа хорошие! Спуститесь в метро! Пройдите пешком по улицам! А еще лучше спуститесь с небес на землю! У нас в стране - бела на пороге!!!🔥😡🔥
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1 час.

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