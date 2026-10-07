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Пособие на погребение в России могут увеличить до 10 тыс. рублей в 2027 году

Пособие на погребение в России могут увеличить до 10 тыс. рублей в 2027 году

Но в некоторых регионах его размер определят по районному коэффициенту Размер социального пособия на погребение с 1 февраля 2027 года может превысить 10 тыс.

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