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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон сократил до 5 очков отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 47 против 52. Миллер идет 3-м с 45 баллами

Маккиннон сократил до 5 очков отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 47 против 52. Миллер идет 3-м с 45 баллами

Форвард «Колорадо» набрал 4 (2+2) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:2).  В 31 матче в этом сезоне Маккиннон набрал 47 (14+33) очков.

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