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Наши сводят с ума флоты НАТО: «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону»

Наши сводят с ума флоты НАТО: «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону»

Невероятная история о том, как 18 июня 2021 года эсминец ВМС США USS Laboon все же «проскочил» в Азовское море.

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Елена Филиппова
Пока половину Сатанинских Штатов не уничтожим( а лучше полностью),покоя на земле не будет. Ну, и Великобританию не мешало бы маленько ракетами причесать.
SD
Была такая передача "Большая разница". В ней Beatles приехали к Брежневу и он спрашивает помощника: -Что за люди в приемной? Помощник: - Ансамбль Битлз из Англии. - А где у нас Англия? Помощник, открывая ядерный чемоданчик: - Зеленая кнопка. Брежнев: - Хорошо, близко.
Анатолий Селиванов
неужели наши спецы Не отомстили поганым пиндосам и за гибель экипажей и пассажиров и Не потребовали как минимум компенсации семьям поибших ????
Вилен Очаковский
Позволю себе ТАКОЙ парафраз: «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону» из текста Михаила Голодного — песни «Партизан Железняк». А вот мой текст из «песни» в журнале «просто ПРАВДА» про ВУД(ВсеУкраинский Дурдом): «ВУД йшов у Єуропу, а в Африку вийшов…»: http://prostopravda.ru/chernovik/pochemu-oni-sebya-tak-vedut/
Альбина Колесникова
Этого американцам нельзя прощать .

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