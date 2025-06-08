Регионам не хватает денег на инфраструктурные проекты

Сразу у нескольких регионов России возникли сложности с финансированием важных для жителей масштабных проектов, для реализации которых потребуются дополнительные средства из федерального бюджета, сообщили участники совещания в Комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
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