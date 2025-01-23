📣Конкурс видеороликов «Волгоградское притяжение. Влюбиться за 100 секунд»! В Волгоградской области стартовал конкурс видеороликов 🍿для экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📣Конкурс видеороликов «Волгоградское притяжение. Влюбиться за 100 секунд»! В Волгоградской области стартовал конкурс видеороликов 🍿для экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков.