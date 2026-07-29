«Терял разум и делал предложение при живой жене»: почему Александр Жулин называет роман с Оксаной Грищук своей главной ошибкой

Сегодня Александр Жулин — успешный тренер и счастливый семьянин. Но за его чемпионскими титулами скрывается личная история с такими резкими поворотами, что сам фигурист открыто признает: в его жизни был период, когда сильные чувства полностью лишали его способности рассуждать здраво.