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«Терял разум и делал предложение при живой жене»: почему Александр Жулин называет роман с Оксаной Грищук своей главной ошибкой

«Терял разум и делал предложение при живой жене»: почему Александр Жулин называет роман с Оксаной Грищук своей главной ошибкой

Сегодня Александр Жулин — успешный тренер и счастливый семьянин. Но за его чемпионскими титулами скрывается личная история с такими резкими поворотами, что сам фигурист открыто признает: в его жизни был период, когда сильные чувства полностью лишали его способности рассуждать здраво.

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