Инвестор в Дубае

Рынок недвижимости Дубая занимает одно из первых мест в мире по привлекательности инвестиций. Владельцы местной недвижимости получают высокие доходы как от предоставления ее в аренду, так и от продажи повышающихся в цене активов.
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