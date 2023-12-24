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lrnews

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Инвестор в Дубае

Рынок недвижимости Дубая занимает одно из первых мест в мире по привлекательности инвестиций. Владельцы местной недвижимости получают высокие доходы как от предоставления ее в аренду, так и от продажи повышающихся в цене активов.

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