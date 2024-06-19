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Голому рубашка

Голому рубашка

Доброе утро, Империя. Тут внезапная зрада прокралась в роскошные европейские покои: Испания в апреле возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы, следует из анализа данных европейской статслужбы.

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Комментарии
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Наталья Павлова
&quot;...Вот вы не знали, а у Испании тоже есть президент...&quot;. Так ведь этот президент Педро и этим всё сказано...
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12 мин.
НП
Наталья Павлова
Этому &quot;голому&quot; пора уже скидываться на памперсы, а чуть погодя, и на верёвку с мылом.
Ответить
11 мин.

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