Доброе утро, Империя. Тут внезапная зрада прокралась в роскошные европейские покои: Испания в апреле возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы, следует из анализа данных европейской статслужбы.
Голому рубашка
Комментарии
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Наталья Павлова
"...Вот вы не знали, а у Испании тоже есть президент...". Так ведь этот президент Педро и этим всё сказано...
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НП
Наталья Павлова
Этому "голому" пора уже скидываться на памперсы, а чуть погодя, и на верёвку с мылом.
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