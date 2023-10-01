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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оттава» предложила Пинто контракт на год и 1 млн долларов. Игрок был разочарован, он хочет 2,5 млн (Sportsnet)

22-летний нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента. Сообщается, что он хочет контракт с зарплатой 2,5 миллиона долларов в год.

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