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Актер Сорбо: В США скоро не останется психов у власти, желающих войны с Россией

Актер Сорбо: В США скоро не останется психов у власти, желающих войны с Россией

Режиссер и актер Кевин Сорбо, снимавшийся в сериале «Удивительные странствия Геракла» заявил, что в США не все хотят конфликта с Россией.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Его бы слова да БОГУ в уши... Но как показала история, с индейцами тоже договаривались, заключали меморандумы и договора. Результат изгнали с их земель и загнали их в резервации... нЕт и одной войны, цветной революции, военных переворотов и т.д. в истории, чтобы в нех не приняли участие американцы. Кстати чтобы они не предали своих союзников, не подменили международное право на правила и т.д. Так что верить американцам себе дороже. Верить нельзя ни кому, даже себе, мне можно. Шутка....
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