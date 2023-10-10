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Рядом с домом Пугачевой и Галкина* высадились боевики ХАМАС

Рядом с домом Пугачевой и Галкина* высадились боевики ХАМАС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА На минувших выходных обострился исторический палестино-израильский конфликт, в результате чего радикальные представители движения ХАМАС проникли в города на Святой земле.

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Комментарии
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А
Александер
Отличная новость,  ставим ставки , найдут этих ушлепков?
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18 час.
МК
Мария Калинина
Обвиняя Россию в агрессии,они не видели настоящей агрессии террористов и нацистов
Ответить
18 час.

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