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Россия сделала новый стратегический шаг. Вот как это отразится на Украине

Россия сделала новый стратегический шаг. Вот как это отразится на Украине

Преподаватель Университета Йылдырым Беязыт в Анкаре, профессор, доктор Салих Йылмаз и преподаватель исторического факультета Университета Мармара, профессор, доктор, Ильяс Кемалоглу написали для Anadolu Analiz о том, как сближение России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Ираном повлияет на баланс сил в украинском конфликте.

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