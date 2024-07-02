Россия сделала новый стратегический шаг. Вот как это отразится на Украине

Преподаватель Университета Йылдырым Беязыт в Анкаре, профессор, доктор Салих Йылмаз и преподаватель исторического факультета Университета Мармара, профессор, доктор, Ильяс Кемалоглу написали для Anadolu Analiz о том, как сближение России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Ираном повлияет на баланс сил в украинском конфликте.