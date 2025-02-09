Кулеба: территориальный вопрос на переговорах будет очень сложным для Украины

Представитель Украины, который подпишет документ о мире с Москвой на условиях невступления в НАТО, имеет шансы выжить, но тот, кто откажется от претензий на территории в составе России, может быть ликвидирован как в прямом, так и политическом смысле.
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