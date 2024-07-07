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Напали трое мигрантов. Следком возбудил уголовное дело по факту группового изнасилования журналистки

Напали трое мигрантов. Следком возбудил уголовное дело по факту группового изнасилования журналистки

Сотрудница телеканала "Матч ТВ" подверглась групповому изнасилованию рядом с телецентром. На девушку напали трое мигрантов.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Пусть запасаются вазелином, он им понадобиться в больших количествах. А после отсидки можно и коленом под зад из России дать, без права пересекать границу РФ.
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12 час.
Серж Южанин
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10 час.
Серж Южанин
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10 час.

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