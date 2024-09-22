Многодетная мать рассказала об эвакуации из Курской области

Многодетная мама из Кореневского района Курской области Мария Иванова рассказала, как с супругом и грудным ребенком эвакуировалась из деревни после того, как около их дома упали три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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